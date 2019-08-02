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В России в 2018 году было сделано больше полумиллиона абортов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В 2018 году в России было проведень 567 тысяч абортов с учетом более 100 тысяч самопроизвольных выкидышей, говорится в статистическом сборнике Минздрава. Его опубликовали на сайте ведомства.

За год было зафиксировано 4600 абортов у несовершеннолетних и 261 криминальный аборт. По социальным показаниям провели 17 абортов.

Девочкам до 14 лет включительно сделали 240 абортов, в том числе 204 из них провели по медицинским показаниям, 21 был самопроизвольным. В 2017 году девочкам этой возрастной группы сделали 231 аборт, в 2005 году - 966.

В группе от 15 до 17 лет число абортов с каждым годом сокращается. В 2018 году в этой группе было сделано 4405 абортов, 2563 из них были проведены по медицинским показаниям. Самопроизвольных выкидышей было 761, криминальных абортов - 5, по медпоказаниям - 241, по социальным показаниям - пять. В 2007 году девушкам такого возраста сделали 34 тысячи абортов.

Минздрав

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