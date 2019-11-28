Голикова заявила о сокращении числа абортов в три раза за 18 лет

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - За последние 18 лет в России число абортов в медицинских учреждениях снизилось в три раза, с более чем 2 миллионов в 2000 году до 661 тысячи в 2018 году. Вице-премьер Татьяна Голикова привела эти данные в Совете при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, за это время удалось организовать систему консультирования женщин, обратившихся к врачам для прерывания беременности. За первое полугодие 2019 года такие консультации в специальных кабинетах социальной помощи получили 90% женщин, попросивших об аборте, В 2018 году консультации прошли около 170 000 женщин, 24% из них отказались от абортов, добавила вице-премьер.

Чтобы повысить эффективность этой работы, в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования на 2020 год предусмотрели средства на увеличение стоимости родового сертификата до 19 тысяч рублей, сообщила Голикова.