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В Петербурге прохожий попал под струю кипятка после прорыва теплосети

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате прорыва теплосети на юге Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Городской станции скорой помощи сообщили "Интерфаксу", что пострадавший пожилой мужчина госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии

Как сообщили агентству в АО "Теплосеть", информация о технологическом нарушении на магистральном трубопроводе у дома 20 корпус 1 по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе города поступила около 14.30.

Собеседник заявил, что вытекание воды уже локализовано. В настоящее время ограничено движение по улице Олеко Дундича от Будапештской до Бухарестской улиц. Несколько автомобилей оказались в зоне разлива. Отмечается, что причиненный им ущерб будет возмещен.

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