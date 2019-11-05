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В Петербурге возбудили дело после того, как прохожего обварило кипятком

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту прорыва трубы с кипятком, в результате которого пострадал пожилой мужчина, сообщила пресс-служба управления во вторник.

Дело возбуждено по статье "халатность". Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем в четверг, 31 октября, на магистральном трубопроводе у дома 20 корпус 1 по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе города произошло технологическое нарушение. Горячая вода залила несколько автомобилей, а также окатила проходившего рядом пожилого мужчину. С ожогами в тяжелом состоянии он был госпитализирован.

Из-за инцидента пришлось ограничить движение по улице Олеко Дундича от Будапештской до Бухарестской улиц. Кроме того, несколько автомобилей оказались в зоне разлива кипятка.

Петербург СКР

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