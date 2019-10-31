Следователи заявили о неадекватности подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следователи допрашивают задержанного по подозрению в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе регионального управления СКР.

"Он ведет себя не очень адекватно. На вопрос, почему он это сделал, сказал что "поехала крыша", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, на фоне алкогольного опьянения у мужчины проявилось "что-то наподобие белой горячки". "Проверяется информация о том, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере. По месту жительства подозреваемого проведены обыски", - отметил собеседник.

В четверг днем в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре мужчина убил ножом шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался пьяный 36-летний местный житель.

В пресс-службе регионального управления СК "Интерфаксу" сообщили, что мужчина будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее он не был судим. Между тем губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что подозреваемый состоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ). Также возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Со своей стороны губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар специалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании.