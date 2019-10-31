Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада

Задержание подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский сообщил, что по его информации, сотрудник охранного агентства в детском саду, где во время тихого часа мужчина убил ребенка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, по его словам, задержанный за убийство мальчика в Нарьян-Маре стоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

После преступления глава НАО поручил провести проверку во всех детских учреждениях региона. Цыбульский подчеркнул, что семье убитого мальчика будет оказана необходимая помощь и поддержка.

В четверг днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина во время тихого часа ударил ножом ребенка, для которого это ранение оказалось смертельным. 36-летнего мужчину задержали на месте преступления, он был пьян.

По данным СМИ, трагедия произошла в детском саду "Сказка".