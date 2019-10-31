Поиск

Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада

Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада
Задержание подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский сообщил, что по его информации, сотрудник охранного агентства в детском саду, где во время тихого часа мужчина убил ребенка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, по его словам, задержанный за убийство мальчика в Нарьян-Маре стоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

После преступления глава НАО поручил провести проверку во всех детских учреждениях региона. Цыбульский подчеркнул, что семье убитого мальчика будет оказана необходимая помощь и поддержка.

В четверг днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина во время тихого часа ударил ножом ребенка, для которого это ранение оказалось смертельным. 36-летнего мужчину задержали на месте преступления, он был пьян.

По данным СМИ, трагедия произошла в детском саду "Сказка".

Нарьян-Мар НАО

Новости по теме

Новости

Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Депутаты попросили Медведева и Чайку оценить обоснованность "тотальной маркировки"

"Аэрофлот" начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

ФСИН заявила, что видео издевательств якобы над солдатом из Забайкалья снято в колонии

Родственников будут пускать во все отделения реанимации после модернизации корпусов

Родственников будут пускать во все отделения реанимации после модернизации корпусов

СК начал проверять сообщение о похищении 15-летней девочки в Москве

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС американцев

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');