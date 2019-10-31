Компанию Пригожина обязали выплатить компенсации после отравления в детсадах

Об этом сообщила юрист ФБК Любовь Соболь, представлявшая интересы родителей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы обязал комбинат питания "Конкорд", принадлежащий, согласно данным системы "СПАРК Интерфакс", бизнесмену Евгению Пригожину, а также ООО "Вито-1" выплатить компенсации родителям отравившихся детсадовцев и школьников по двум коллективным искам. Об этом сообщила "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, представлявшая интересы родителей.

"Общая сумма компенсаций порядка 300 тысяч рублей. Там были суммы компенсации за расходы на лечение, но они небольшие, моральный вред мы заявляли в размере 500 тысяч рублей за каждого ребенка. Удовлетворили по всем 10-15 тысяч на ребенка. Одна семья получила 30 тысяч, но там три ребенка", - рассказала Соболь.

Таким образом, иски удовлетворены частично. Вероятно, в части компенсации морального вреда решение суда будет обжаловано, потому что родители считают неприемлемой сумму компенсации, сказала Соболь. По ее словам, суммы не оправдывают моральные и физические страдания, которые понесли дети, заразившиеся дизентерией в детских садах. "В этой части мы, возможно, будет обжаловать решение, но мы дождемся решения суда в полном виде, и родители будут принимать решение об обжаловании", - сообщила юрист ФБК.

Требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы и детсадам, которые посещали дети, также отклонены.

Вспышка дизентерии в ряде детских садов в Москве случилась в декабре 2018 года. В феврале 2019 года 14 родителей заболевших детей обратились в суд. Комбинат питания "Конкорд" выступал одним из ответчиков как поставщик питания. 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей.

В декабре прошлого года в семи школах Восточного административного округа была приготовлена пища из сырья поставщика ООО "Вито-1". После употребления этой продукции было зарегистрировано 67 случаев заболевания учеников и педагогов дизентерией и шигеллой. При исследовании образцов сырья ООО "Вито-1" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей, что свидетельствовало о санитарных нарушениях на предприятии.

Следственное управление в ВАО возбудило уголовное дело по фактам заболевания дизентерией и шигеллой учеников и работников этих школ о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Между тем к судебному иску родителей детей, заразившихся дизентерией в детских садах, присоединились 16 человек, чьи дети получили отравления в семи школах ВАО, они требовали компенсации от ООО "Вито-1".