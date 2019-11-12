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Евгений Пригожин перестал быть гендиректором и владельцем комбината "Конкорд"

Евгений Пригожин перестал быть гендиректором и владельцем комбината "Конкорд"
Предприниматель Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Комбинат питания Конкорд", которым руководил предприниматель Евгений Пригожин, сменило владельца и гендиректора. По данным ЕГРЮЛ, 11 ноября владельцем 100% в компании стало АО "Корпорация развития", а гендиректором - бывший руководитель Тихвинского мясокомбината Эдуард Козьмин.

Гендиректором и владельцем "Корпорации развития" в документах названа Екатерина Росликова.

В разные годы совладельцами "Комбината питания Конкорд" выступали ООО "Конкорд М" (бенефициар Евгений Пригожин) и ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" (в этой компании Пригожин - генеральный директор и бенефициар).

Основным видом деятельности "Комбината питания Конкорд" является обеспечение "социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание".

Евгений Пригожин Комбинат питания Конкорд Корпорация развития Конкорд Екатерина Росликова Эдуард Козьмин

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