Поиск

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестный сообщил о том, что самолет Екатеринбург-Сургут в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург) якобы заминирован. Эта информация проверяется в установленном порядке", - сказал источник.

Тем не менее аэропорт решено не эвакуировать. На месте все экстренные службы, сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Екатеринбург

Новости

Что произошло за день: четверг, 31 октября

Путин пообещал принятие на вооружение гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Путин пообещал принятие на вооружение гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Компанию Пригожина обязали выплатить компенсации после отравления в детсадах

Минздрав уточнил количество сокращенных врачей в 55 регионах

Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада

Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада

Депутаты попросили Медведева и Чайку оценить обоснованность "тотальной маркировки"

"Аэрофлот" начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

ФСИН заявила, что видео издевательств якобы над солдатом из Забайкалья снято в колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');