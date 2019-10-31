В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестный сообщил о том, что самолет Екатеринбург-Сургут в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург) якобы заминирован. Эта информация проверяется в установленном порядке", - сказал источник.

Тем не менее аэропорт решено не эвакуировать. На месте все экстренные службы, сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.