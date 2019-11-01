Экс-глава кузбасского Киселевска перед смертью ранил одного из нападавших

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев, которого неизвестные застрелили накануне вечером, перед смертью успел убить одного из нападавших, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"Лаврентьев перед смертью ранил одного из нападавших, в результате чего тот скончался, остальным удалось скрыться, их личности устанавливаются. Кто первым начал стрелять выясняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что на месте происшествия найдены гильзы от пистолета, пистолета-пулемета и охотничьего ружья.

Как сообщалось, убийство Лаврентьева произошло накануне вечером в его собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Он занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, свой пост он покинул в 2018 году по собственному желанию.