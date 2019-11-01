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В СК рассказали о гибели экс-мэра Киселевска в перестрелке

Бывший чиновник вышел во двор разбираться с неизвестными и был убит

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Перед смертью бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев вышел из дома на участок с ружьем и убил одного из двоих нападавших, после чего был застрелен, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кузбассу. Такова предварительная версия следствия. Ранее о гибели одного из нападавших сообщал источник "Интерфакса".

Вечером 31 октября жена Лаврентьева заметила на участке их дома свет от фонарика и силуэты двух человек, говорится в пресс-релизе. Она сказала об этом мужу. Он вышел из дома с ружьем, после чего жена услышала несколько выстрелов. Когда все стихло, она вышла во двор и нашла тела мужа и неизвестного, оба погибли от огнестрельных ранений.

Второму убитому на вид около сорока лет, предположительно, он жил в соседнем городе.

Следствие будет выяснять, кто был второй нападавший и каковы были их мотивы.

По факту гибели Лаврентьева возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц).

Бывшего чиновника убили в поселке Верх-Чумыш.

Лаврентьев возглавлял Киселевский городской округ в течение 16 лет. Он ушел в отставку в 2018 году.

Киселевск Кемеровская область Кузбасс СКР

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