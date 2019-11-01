Подводного охотника подстрелили в Калужской области, приняв за бобра

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Житель подмосковного города Протвино попал в больницу в Калужской области с ранениями после подводной охоты, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 25 октября, но уголовное дело было возбуждено лишь сейчас. Оно квалифицировано по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Тридцатилетний житель Подмосковья занимался подводной охотой в реке Протве Жуковского района Калужской области. В этот момент в него дважды выстрелил охотник. По версии следствия, он принял его за бобра, так как было темно, а мужчина под водой был в черном гидрокостюме.

С 1 октября был официально открыт сезон охоты на бобров. А место трагедии как раз облюбовали эти млекопитающие.

Личность охотника устанавливается. Прокуратура отмечает, что в преступлении подозревается также житель города Протвино.