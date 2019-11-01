Пассажиров экстренно севшего в Тюмени SSJ-100 доставят в Петербург резервным бортом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета SSJ-100, у которого из-за попадания птицы отказал в воздухе двигатель, будут доставлены из Тюмени в Санкт-Петербург на резервном воздушном судне.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Ямал", двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте, на нем видны следы крови.

1 ноября у SSJ-100 авиакомпании "Ямал", вылетевшего в Санкт-Петербург из тюменского аэропорта "Рощино", отказал один из двигателей. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту.

В ближайшее время данный самолет, как и еще один Sukhoi Superjet 100, 29 октября столкнувшийся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя, не сможет летать.

29 октября еще один SSJ-100 "Ямала", выполнявший рейс Москва - Новый Уренгой, после посадки в аэропорту назначения на пробеге по взлетно-посадочной полосе столкнулся с птицей. В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов.