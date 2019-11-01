Двигатель у SSJ 100 "Ямала" отказал из-за попавшей в турбину птицы

Архивное фото Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Птица попала в двигатель самолета авиакомпании "Ямал", которому пришлось вырабатывать топливо, чтобы вернуться в тюменский аэропорт, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании.

"Птица попала", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о причинах отказа двигателя.

Как сообщалось, у SSJ 100 авиакомпании "Ямал", вылетевшего в Санкт-Петербург из тюменского аэропорта "Рощино", отказал один из двигателей. При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж (срывной режим работы двигателя) турбины двигателя, после чего он отказал.

Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку происшествия с самолетом авиакомпании "Ямал".

Громкий инцидент с попаданием птиц в двигатель произошел в конце лета текущего года. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим аварийный лайнер.