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Песков отметил, что из Кремля флаг ЛГБТ на посольстве США не виден

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента из Кремля не видят посольство США и не заметили "радужный флаг" ЛГБТ, который вывесили на здании дипмиссии, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

О появлении флага на фасаде посольства со стороны Новинского бульвара ему рассказали журналисты и напомнили, что июнь в США считается месяцем гей-прайдов.

"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но, наверняка, это видит наше министерство иностранных дел. Я думаю, наш МИД обратил на это внимание, - ответил Песков. - В любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы".

США Дмитрий Песков МИД Кремль

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