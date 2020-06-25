Песков отметил, что из Кремля флаг ЛГБТ на посольстве США не виден

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента из Кремля не видят посольство США и не заметили "радужный флаг" ЛГБТ, который вывесили на здании дипмиссии, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ого! Посольство США в Москве сегодня утро вывесило огромный флаг ЛГБТ 🏳️‍🌈 со стороны Садового кольца.



По Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ pic.twitter.com/3g3a0T5N5C — Ilya Klishin (@Vorewig) June 25, 2020

О появлении флага на фасаде посольства со стороны Новинского бульвара ему рассказали журналисты и напомнили, что июнь в США считается месяцем гей-прайдов.

"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но, наверняка, это видит наше министерство иностранных дел. Я думаю, наш МИД обратил на это внимание, - ответил Песков. - В любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы".