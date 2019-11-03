Песков посетовал на неспособность российской системы здравоохранения регулировать себя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Система здравоохранения в России неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он заявил, что до 2008 года в результате нацпроекта был сделан прорыв в медицине, начальном звене.

"Прошло больше десяти лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что система, по всей видимости, просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что в ходе обсуждения вопросов здравоохранения на президиуме Госсовета в Калининграде участники опирались на те значительные средства, которые уже выделены в бюджете на эти цели.

"У государства есть деньги, и они будут тратиться, и разговор идет о том, насколько эффективней их можно и нужно потратить", - заверил пресс-секретарь президента.

Говоря о материальном оснащении медицины в России, Песков заметил, что проблемы заключаются не только в этом.

"Проблем много, потому что закупают современно оборудование, его нужно опять закупить, но, чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить, но как стимулировать желание врача поехать в сельскую местность или поехать в отдаленный регион и там работать?" - сказал он.