Голикова признала неудачной оптимизацию в здравоохранении во многих регионах РФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, признают в правительстве России.

"Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1 (ВГТРК), отвечая на вопрос, не занимается ли сейчас правительством тем, что исправляет ошибки оптимизации системы здравоохранения, проведенной несколько лет назад.

Со своей стороны первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что "тема годами не решалась - модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии".

Это подтвердила в программе и министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", - признала она.