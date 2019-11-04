Судовладелец выплатит по 1 млн руб. семьям погибших при взрыве на танкере в Находке

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Владивосток. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Компания "Наяда", которой принадлежит танкер "Залив Америка", где в субботу в районе приморского порта Находка произошел взрыв и погибли три члена экипажа, до конца недели обещает выплатить компенсации семьям погибших моряков.

"Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 млн руб. до 10.11.19. и возьмет на себя все расходы по организации погребения моряков", - говорится в сообщении компании.

Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тыс. руб., ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 тыс. на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию после завершения расследования, сообщил судовладелец.

"В момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не производилось. В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции РМРС. Танкер находился в балластном состоянии, без груза", - говорится в сообщении.

В момент аварии танкер стоял на якоре в 4-м районе залива Находка в ожидании постановки к причалу под погрузку. На борту находились 12 членов экипажа.

"Причины аварии на данный момент неизвестны. Ведется следствие. Факторы, ставшие причиной данного аварийного случая, будут официально опубликованы по завершении расследования уполномоченными государственными органами", - отмечает компания.

Как сообщалось, 2 ноября на танкере "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда") произошел взрыв газовоздушной смеси в районе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом).

Тела двух погибших подняты из воды, поиски третьего продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в морском порту Находка.