Танкер "Залив Америка" в момент взрыва был без груза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Танкер "Залив Америка", на котором в субботу произошел взрыв, стоял на рейде без груза в отсеках, сообщили агентству "Интерфакс" в морском порту Находки.

"На судне было 12 человек, из которых двое погибли, один пропал. Судно было пустое в плане грузов, стояло на рейде. Судно стабильно, никаких угроз после ЧП не наблюдается", - сообщил собеседник агентства.

Утром в субботу на танкере "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда") произошел взрыв газовоздушной смеси на грузовой палубе. Два человека погибли, ведутся поиски еще одного члена экипажа. Пожара на судне не было. Возбуждено уголовное дело.