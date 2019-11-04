В Забайкалье задержали четвертого подростка по делу об изнасиловании и убийстве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Еще один подросток задержан в Забайкальском крае в рамках уголовного дела об изнасиловании и убийстве, обвиняемыми по которому уже проходят трое несовершеннолетних, сообщается в понедельник на сайте СУ СКР по региону.

Как рассказали в ведомстве, по подозрению в причастности к совершению данного преступления задержали 15-летнего жителя этого же села. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения, отметили в СКР.

Как сообщалось, по данным следствия, 27 октября в одном из сел Кыринского района трое подростков, двое 16-летних и один 15-летний, ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, в результате он скончался.

Подозреваемые были задержаны, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

Двух обвиняемых суд заключил под стражу, третьего отправил под домашний арест. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.