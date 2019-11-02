В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину. В результате полученных травм тот скончался.

Личности преступников были установлены в тот же день: ими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего - домашний арест.

Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района.

По имеющимся у следователей данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.