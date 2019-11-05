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Жителей Камчатки предупредили о шторме с девятиметровыми волнами

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке, в ночь на среду ожидаются волны высотой 8-9 метров, сообщает пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным пресс-службы, вечером 5 ноября шторм ожидается в акваториях Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежной зоне Алеутского муниципального района. Утром 6 ноября шторм распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов. Явление сохранится до вечера 6 ноября.

В ведомстве отметили, что шторм угрожает судам с низким классом, поэтому при получении предупреждения об опасном волнении моря им рекомендуется укрыться от непогоды в безопасных местах. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, спасатели советуют принять меры повышенной предосторожности.

Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет, добавили в пресс-службе.

Камчатка

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