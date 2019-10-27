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Шторм оставил без энергоснабжения около 9 тыс. жителей Новгородской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Штормовой ветер оставил без энергоснабжения около 9 тыс. жителей Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в областном правительстве.

"Сведения о погибших и травмированных оперативным службам пока не поступали", - добавил собеседник.

Скорость северо-западного ветра порывами достигает в регионе 27 м/сек., уточнили в правительстве.

Как сообщил представитель Новгородского филиала "Россети Северо-Запад" Анатолий Круглов, энергетики работают в особом режиме. Наиболее сложная обстановка сложилась в пяти центральных районах области. Отключений социально-значимых объектов пока нет. Сведения о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, пока не поступали.

"Ремонтами в настоящее время занимаются 15 бригад. Их работа осложняется порывами ветра до 25 метров в секунду, темнотой и ветровалами", - сказал Круглов.

Сроки завершения ремонтов пока не называются. Неблагоприятный метеопрогноз сохраняется.

Новгородская область

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