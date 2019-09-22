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Тайфун "Тапа" сменил траекторию и Приморье существенно не затронет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Тапа" пройдет далеко от побережья Приморья, значительного ухудшения погоды, как прогнозировалось ранее, не ожидается.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Примгидромета, угроза ухудшения погоды в Приморье в период 23-24 сентября под влиянием тайфуна миновала. По уточненным данным, он будет смещаться над акваторией Японского моря в сторону Сангарского пролива.

На юго-востоке края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. На побережье южных районов ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 13-18 м/с. В заливе Петра Великого и в районе мысов Поворотный и Золотой высота волн составит 1 - 2 метра, на востоке залива - до 2,5 м.

Ранее сообщалось, что тайфун "Тапа" принесет в Приморье шторм, ожидались сильные дожди и волны до четырех метров. Спасатели распространили экстренное предупреждение, оперативные службы начали подготовку к устранению последствий возможных ЧС.

Приморье Тапа

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