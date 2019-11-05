Таможенники задержали выезжавшую в Китай россиянку с золотыми "стельками"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Туристка из России пыталась вывезти в Китай 1,863 кг золота. Восемь слитков она прикрепила к ступням скотчем. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни.

Таможенники на пункте пропуска Забайкальск заметили, что туристка нервничает и неестественно ставит ноги при ходьбе. Золото в ее обуви нашел стационарный металлоискатель.

После этого женщина добровольно передала таможенникам восемь слитков желтого металла. Экспертиза установила, что это золото и что слитки были изготовлены кустарным путем. Их общая стоимость превышает 5 млн рублей.

Промышленных проб на слитках не было. У россиянки также не было документов на металл. Она сказала, что пыталась провезти слитки по просьбе гражданина Китая за деньги.

В ее отношении возбудили уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов.

В конце октября сотрудники Благовещенской таможне нашли у выезжавшей из России гражданки КНР 260 граммов золота, спрятанных в отсеке аккумулятора в мобильном телефоне. В начале октября там же был задержан гражданин Китая, спрятавший в обувь под стельки 12 слитков золота общей массой более 1,6 кг.