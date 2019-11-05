Поиск

Таможенники задержали выезжавшую в Китай россиянку с золотыми "стельками"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Туристка из России пыталась вывезти в Китай 1,863 кг золота. Восемь слитков она прикрепила к ступням скотчем. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни.

Таможенники на пункте пропуска Забайкальск заметили, что туристка нервничает и неестественно ставит ноги при ходьбе. Золото в ее обуви нашел стационарный металлоискатель.

После этого женщина добровольно передала таможенникам восемь слитков желтого металла. Экспертиза установила, что это золото и что слитки были изготовлены кустарным путем. Их общая стоимость превышает 5 млн рублей.

Промышленных проб на слитках не было. У россиянки также не было документов на металл. Она сказала, что пыталась провезти слитки по просьбе гражданина Китая за деньги.

В ее отношении возбудили уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов.

В конце октября сотрудники Благовещенской таможне нашли у выезжавшей из России гражданки КНР 260 граммов золота, спрятанных в отсеке аккумулятора в мобильном телефоне. В начале октября там же был задержан гражданин Китая, спрятавший в обувь под стельки 12 слитков золота общей массой более 1,6 кг.

Читинская таможня Китай

Новости

Эксперты выяснили, что сбои в интернете ежедневно затрагивают около трети россиян

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

"Подружка" запланировала увеличить сеть магазинов в четыре раза после сделки с "Л’Этуаль"

"Подружка" запланировала увеличить сеть магазинов в четыре раза после сделки с "Л’Этуаль"

"Известия" узнали о планах возродить в России понятие "военная тайна"

Убийство бывшего мэра Киселевска

По делу об убийстве бывшего мэра Киселевска задержаны два человека

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Большинство россиян признались, что не знают о "московском деле"

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе "ВКонтакте"

Что произошло за день: понедельник, 4 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');