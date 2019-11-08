Начался выпуск последней партии белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты начали выпускать 19 белух из "китовой тюрьмы" с научно-исследовательского судна в бухте Успения Приморского края, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"На НИС (научно-исследовательском судне - ИФ) "Профессор Кагановский" началась выгрузка животных в бухте Успения, одновременно идет погрузка на НИС "Зодиак" в бухте Средней", - сообщили в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Там отметили, что погодные условия на месте выпуска благоприятные, состояние животных хорошее. Перед выпуском ученые ставят животным спутниковые метки для того, чтобы следить за их перемещением.

Как сообщалось, в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и выпустить у Лазовского заповедника в Приморье. Погрузка животных проходила со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды их выпустят в три этапа.

На первом этапе выпустят 19 белух с судна "Профессор Кагановский". Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС "Зодиак", который затем отправится в бухту Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в бухту, ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.