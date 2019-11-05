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Обучение российских полицейских скорректируют из-за роста числа IT-преступлений

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о необходимости корректировки обучения сотрудников ведомства в связи с увеличением числа преступлений в сфере высоких технологий.

"С развитием научно-технического прогресса меняется мир вокруг нас. Появляются новые вызовы и угрозы, для нейтрализации которых необходимы соответствующие меры реагирования", - сказал Колокольцев в рамках торжественного приема по случаю награждения лучших сотрудников органов внутренних дел и отличников учебы образовательных организаций системы МВД России.

Он отметил, что буквально на днях обсуждался вопрос увеличения числа совершенных преступлений с использованием IT-технологий. "В числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы в различных направлениях оперативно-служебной деятельности", - сказал министр.

1 ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала "Интерфаксу", что в министерстве будут созданы подразделения по борьбе с IT-преступностью. Такое решение принял Колокольцев по итогам заседания коллегии МВД ранее в тот же день.

На упомянутом заседании министр, в частности, говорил, что число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло на 70% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Колокольцев МВД

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