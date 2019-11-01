МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель министерства Ирина Волк.

Такое решение принял глава МВД Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии министерства в пятницу, сказала Волк.

Новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.

Колокольцев поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы.

"Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне", - сказала официальный представитель ведомства.

Ранее в пятницу в ходе заседания коллегии МВД Колокольцев говорил, что число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло на 70% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 2018 году число преступлений, совершенных с применением современных информационных технологий, увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом, отметил министр.