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Число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло в РФ на 70%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло на 70% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в 2018 году число преступлений, совершенных с применением современных информационных технологий, увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом, отметил министр в ходе заседания коллегии МВД.

По его словам, популярным у преступников стало мошенничество с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. "Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников", - сообщил министр.

Глава ведомства отметил, что в этой связи в МВД совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений.

"В практическую деятельность внедряются новые формы и методы противодействия им. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников", - сказал Колокольцев.

По его словам, в 2018 и с начала 2019 года удалось раскрыть в полтора-два раза больше IT-преступлений и передать их для рассмотрения в суд. "В два раза больше установлено виновных лиц", - сообщил глава МВД.

Важной задачей Колокольцев назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента из интернета. По его словам, МВД совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором "достаточно быстро" ограничивают доступ в Сети к экстремистским материалам, "а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография". "Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид", - сказал министр.

Владимир Колокольцев МВД

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