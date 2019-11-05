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Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

До Келина послом в Великобритании с января 2011 года был Александр Яковенко. Позже он стал ректором Дипломатической академии МИД.

Россия Великобритания Андрей Келин

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