Поиск

Бывший посол России в Лондоне возглавил Дипломатическую академию МИД

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко стал ректором Дипломатической академии МИД, сообщила представитель министерства Мария Захарова.

Она уточнила, что документ о его назначении был подписан "на днях".

До работы в посольстве в Великобритании Яковенко был заместителем министра иностранных дел, а до того руководил департаментом информации и печати МИД. По словам Захаровой, он доктор наук, специалист по космическому праву, автор монографий и исследовательских работ, он много лет преподавал, в том числе в МГИМО.

Ранее и.о. ректора Дипломатической академии был Михаил Троянский.

Миссию в Лондоне Яковенко завершил 24 августа. Он возглавлял посольство с января 2011 года.

Александр Яковенко Лондон МИД Мария Захарова

Новости по теме

Новости

Мэрия выиграла у Либертарианской партии суд об отказе согласовать шествие 31 августа

Мэрия выиграла у Либертарианской партии суд об отказе согласовать шествие 31 августа

В правительстве предложили поручить Ольге Бузовой пропаганду безопасности на дорогах

Глава ГИБДД вновь предложил ограничить скорость перевозки детей

Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг

Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине

В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
Дело Михаила Абызова

Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей

Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей

Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Второго погибшего нашли под завалами в Новосибирске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');