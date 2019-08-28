Бывший посол России в Лондоне возглавил Дипломатическую академию МИД

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко стал ректором Дипломатической академии МИД, сообщила представитель министерства Мария Захарова.

Она уточнила, что документ о его назначении был подписан "на днях".

До работы в посольстве в Великобритании Яковенко был заместителем министра иностранных дел, а до того руководил департаментом информации и печати МИД. По словам Захаровой, он доктор наук, специалист по космическому праву, автор монографий и исследовательских работ, он много лет преподавал, в том числе в МГИМО.

Ранее и.о. ректора Дипломатической академии был Михаил Троянский.

Миссию в Лондоне Яковенко завершил 24 августа. Он возглавлял посольство с января 2011 года.