Российский посол Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Великобритании Александр Яковенко 24 августа завершил свою миссию, временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, говорится в распространенном в субботу сообщении дипмиссии.

Яковенко был послом РФ в Лондоне с января 2011 года.

Газета "Коммерсант" в конце апреля сообщала, что новым послом России в Великобритании может быть назначен директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Яковенко, в свою очередь, по данным источников издания, может занять должность руководителя Дипломатической академии МИД России.