В Петербурге виновник ДТП с двумя погибшими получил 10 лет колонии за езду пьяным и без прав

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга приговорил Артура Асатурова к 10 годам колонии строгого режима за нарушение ПДД на Невском проспекте, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов во вторник, Асатуров был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения и неправомерном завладении машиной без цели хищения. Он признал вину, но не согласился с размером исков: суд удовлетворил требования потерпевших на 3,8 млн рублей.

ДТП на Невском проспекте произошло утром 30 марта. Водитель "Хендай Генезис", ехавший по Невскому проспекту, столкнулся с "Газелью" на перекрестке с Литейным проспектом. Легковую машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в "Фольксваген" и вылетела на тротуар, сбив пешехода.

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" скончался на месте, водитель "Хендай Генезис", два пассажира "Фольксвагена" и пешеход были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

Следователи выяснили, что во время ДТП Асатуров был пьян и сел за руль после лишения права управления транспортными средствами.