Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Задержан один из двух сбежавших пациентов психиатрической больницы в Чите, второго беглеца продолжают искать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

По словам собеседницы агентства, сбежавшего пациента задержала патрульно-постовая служба.

Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции. В УМВД не уточняли, есть ли у пациентов судимости, а также то, насколько они опасны.

При этом в поисковом отряде Забайкалья уточнили, что беглец 1992 года рождения особо опасен, так как был осужден за убийство. Второй пациент 1995 года рождения имеет судимость за кражу.