Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Читы требует от краевой психиатрической больницы надлежащей охраны территории в связи с повторным побегом двух судимых пациентов, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуратура начала проверку, а для быстрого устранения нарушений одновременно направила в суд иск с требованием обеспечить охрану. Исковое заявление находится на рассмотрении.

По данным пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, вечером в пятницу в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении двух пациентов спецучреждения. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы. Один из беглецов 1992 года рождения особо опасен, так как был осужден за убийство. Второй пациент 1995 года рождения осужден за кражу. Оба они тогда были найдены и доставлены в больницу. Тогда же прокуратура начала проверку.

В ходе проверки прокуратура установила, что в нарушение установленных требований охрана в больнице осуществлялась "собственными силами, без обязательного в данном случае привлечения сотрудников охранных организаций, объект не был оснащен инженерно-техническими средствами охраны".

Прокуратура внесла представление главному врачу на устранение этих нарушений. По итогам служебной проверки, инициированной региональным Минздравом, работники больницы, непосредственно обеспечивающие охрану учреждения, были уволены.