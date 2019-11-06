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Власти ЯНАО вдвое увеличили закупочные цены на оленину

Чиновники заверили, что цены для потребителей не изменятся

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа увеличила закупочные цены на оленину до 450 рублей за килограмм, или почти в два раза, ради поддержки оленеводов. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Дмитрия Артюхова. Для потребителей цена мяса не изменится, заверили чиновники.

"Эта сумма будет складываться из выручки, полученной за мясо на убойном комплексе - сегодня это минимум 170 рублей, и субсидии, которая с учетом увеличения составляет 280 рублей за кг мяса", - объяснил замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса Александр Земских.

Власти также будут выделять субсидии не только предприятиям и общинам, производящим оленину, но и частникам.

Увеличение закупочных цен стало одной из основных мер "дорожной карты" по улучшению социально-экономического благополучия коренных жителей. В ее формировании участвовали около 6600 тундровиков - треть кочующего населения округа.

Сейчас в ЯНАО оленеводством занимаются два десятка национальных общин, объединяющих 490 семей оленеводов. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, а оленеводы-частники - 170 тонн.

В ЯНАО выпасается самое крупное в мире стадо одомашненных северных оленей - порядка 666 700 голов.

ЯНАО Александр Земских

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