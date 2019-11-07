Сын Николая Патрушева стал акционером поставщика оборудования для подвижного состава

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Младший сын секретаря Совбеза России и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева Андрей приобрел 6,25% в ООО "Транстелесофт" (ТТС), пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные ЕГРЮЛ от 22 октября. В октябре он оставил должность замруководителя "Газпром нефти".

"Транстелесофт" занимается разработкой и внедрением высокотехнологичных решений для промышленности, к примеру, бортовых систем безопасности и информационно-сервисных систем для подвижного состава и городского транспорта. Компания входит в высокотехнологичную группу Ctrl2GO, владеют которой, по данным самой группы, бенефициары "Трансмашхолдинга". Выручка компании в 2018 году по РСБУ составила 555 млн рублей, чистая прибыль — 41,8 млн рублей.

Входить в руководство "Транстелесофта" и заниматься операционным менеджментом Андрей Патрушев не планирует, сообщили изданию в группе Ctrl2GO. Там рассчитывают, что его опыт поможет компании лучше понять интересы нефтегазовой отрасли, которая является для группы одной из приоритетных, и адаптировать для нее свои решения. Среди партнеров Ctrl2GO из компаний ТЭК указаны СИБУР, Schneider Electric, GE и Siemens.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил стоимость пакета Патрушева "Транстелесофте" не менее чем в 30 млн рублей. Эксперт добавил, что видит перспективы роста продаж "Транстелесофта" в связи с переходом РЖД на закупки тягового состава у ТМХ по контрактам жизненного цикла.

"Транстелефост" не станет основным местом работы Патрушева, он должен получить должность в одной из крупных добывающих компаний, говорят два источника газеты.

Андрей Патрушев три года был замначальника 9-го отдела управления "П" ("Промышленность") ФСБ, который, в частности, занимается контролем нефтяной отрасли. С 2006 до 2008 года он был советником председателя совета директоров "Роснефти" Игоря Сечина. Затем он стал замруководителя структуры "Роснефти" "РН-Сервис". С 2011 по 2013 годы он работал в "Зарубежнефти", где участвовал в руководстве российско-вьетнамским предприятием "Вьетсовпетро". В 2013 году он перешел в "Газпром нефть".