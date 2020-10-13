Андрей Патрушев стал крупным акционером подрядчика в области морской геологии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (МАГЭ, Петербург), российского подрядчика в области морской геологии и геофизики.

Как свидетельствуют данные опубликованного по итогам третьего квартала списка аффилированных лиц МАГЭ, с 1 сентября Патрушев является владельцем 28,33% уставного капитала или 37,77% голосующих акций АО.

МАГЭ была создана в начале 1970-х годов, она специализируется на изучении строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. В составе компании - флот из семи научных судов. Выручка МАГЭ по РСБУ за 2019 г. составила 10 млрд руб., чистая прибыль - 0,4 млрд руб.

Весной у компании сменился руководитель: после кончины Геннадия Казанина, возглавлявшего МАГЭ больше двадцати лет, гендиректором стал его сын Алексей Казанин.

Казанин-старший, как и Андрей Патрушев, входил в совет российской Ассоциации полярников.

У Казанина-младшего, по данным отчетности компании, 26,99% обыкновенных акций (20,25% уставного капитала). У его отца было 27,11% капитала и 31,5% обыкновенных акций. Пакет, аналогичный тому, который перешел в собственность Патрушева, ранее принадлежал петербургской компании "Союз-строй" Марии Ивановой.

Андрей Патрушев родился в 1981 году в Ленинграде. В 2008 году он окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина по специальности "нефтегазовое дело", в 2003 году - Академию ФСБ по специальности "юриспруденция", в 2006 году - Дипломатическую академию МИДа по специальности "мировая экономика".

Он три года был замначальника 9-го отдела управления "П" ("Промышленность") ФСБ, который, в частности, занимается контролем нефтяной отрасли. С 2006 до 2008 года он был советником председателя совета директоров "Роснефти" Игоря Сечина. Затем он стал замгендиректора структуры "Роснефти" "РН-Сервис". С 2011 по 2013 годы он работал в "Зарубежнефти", где участвовал в руководстве российско-вьетнамским предприятием "Вьетсовпетро".

В 2013 году он перешел в "Газпром нефть", а в 2019 году ушел из компании и учредил автономную некоммерческую организацию "Центр "Арктические инициативы".