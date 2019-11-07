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ДНК-тест подтвердил подлинность останков соратника Наполеона, найденных в Смоленске

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ДНК-тест подтвердил, что найденные летом в Смоленске останки принадлежит генералу и соратнику французского императора Наполеона Бонапарта Сезару Шарлю Этьену Гюдену.

"Я могу официально объявить, что результаты ДНК подтвердили личность генерала Гюдена", - сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский в своем инстаграме в четверг.

Русско-французская археологическая экспедиция начала работать в Смоленске в мае 2019 года. В июле Малиновский в своем фейсбуке сообщил, что во время раскопок на месте сражения, которое велось в августе 1812 года, были обнаружены останки, которые, вероятно, могут принадлежать Гюдену. Для подтверждения находки во Франции проводилась ДНК-экспертиза.

Сезар Шарль Этьен Гюден, французский генерал, граф (1768-1812). Учился в военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом. Участвовал в революционных и наполеоновских войнах. Во время войны 1812 года генерал Гюден командовал дивизией и находился 6 (18) августа в сражении под Смоленском. В бою при Валутиной горе был смертельно ранен и 10 (22) августа скончался в Смоленске.

Сражение на Валутиной горе (другое название - битва при Лубино) - одно из важнейших событий русско-французской войны 1812 года, когда была пресечена попытка Наполеона вклиниться между русскими армиями и разбить их порознь. В ходе кровопролитного боя, в котором участвовало не менее 20-25 тысяч человек с каждой стороны, потери русской армии составили пять тысяч убитыми, у французов погибли более восьми тысяч человек.

Сезар Шарль Этьен Гюден Наполеон Бонапарт Пьер Малиновский Смоленск Франция

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