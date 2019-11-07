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Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова удовлетворить запрос из Франции, в случае его поступления, о передаче останков найденного летом в Смоленске генерала Сезара Гюдена - соратника императора Наполеона Бонапарта.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Москва будет готова "оказать всяческое содействие" в передаче останков генерала Парижу.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин в курсе последних событий, в частности о том, что ДНК-тесты подтвердили принадлежность найденных в Смоленске останков наполеоновскому генералу Сезару Шарлю Этьену Гюдену.

"Наши и французские археологи действительно здорово поработали: и документы изучили, и провели раскопки совместные", - добавил Песков.

Русско-французская археологическая экспедиция начала работать в Смоленске в мае 2019 года. В июле историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский в своем фейсбуке сообщил, что во время раскопок на месте сражения, которое велось в августе 1812 года, были обнаружены останки, которые, вероятно, могут принадлежать Гюдену.

Во время войны 1812 года генерал командовал дивизией и находился в сражении под Смоленском. В бою при Валутиной горе он был смертельно ранен и скончался в Смоленске.

Дмитрий Песков Сезар Шарль Этьен Гюден Наполеон Бонапарт Франция

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