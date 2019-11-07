Депутат рассказал о конструктивной встрече с главой Deutsche Welle в Госдуме

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Николай Рыжак положительно оценил разговор депутатов с генеральным директором Deutsche Welle Питером Лимбургом.

"Могу со сдержанным оптимизмом прокомментировать, что да, встреча прошла в конструктивной, доброжелательной обстановке. Это все, что я пока могу сказать", - сказал Рыжак "Интерфаксу" после встречи в четверг. Депутат, принявший участие во встрече с Лимбургом, отказался пока говорить о содержании разговора.

Члены комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ провели в четверг в Москве встречу с генеральным директором Deutsche Welle Питером Лимбургом. Мероприятие прошло в резиденции Госдумы в Серебряном бору.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела неоднократно приглашала представителей руководства Deutsche Welle в Москву, но руководство компании не соглашалось приехать и даже приглашало депутатов самих приехать в Германию.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что это не официальное заседание комиссии по расследованию вмешательства, а скорее неформальная встреча для того, чтобы провести обстоятельный диалог по всем вопросам, которые возникли по работе Deutsche Welle в России. Перед встречей один из источников заявил "Интерфаксу", что перед Лимбургом будут ставить вопросы, связанные, в первую очередь, с освещением митингов летом 2019 года, а также с тем, собирается ли немецкая медиакомпания соблюдать российские законы при работе в РФ.