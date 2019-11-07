Поиск

Депутат рассказал о конструктивной встрече с главой Deutsche Welle в Госдуме

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Николай Рыжак положительно оценил разговор депутатов с генеральным директором Deutsche Welle Питером Лимбургом.

"Могу со сдержанным оптимизмом прокомментировать, что да, встреча прошла в конструктивной, доброжелательной обстановке. Это все, что я пока могу сказать", - сказал Рыжак "Интерфаксу" после встречи в четверг. Депутат, принявший участие во встрече с Лимбургом, отказался пока говорить о содержании разговора.

Члены комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ провели в четверг в Москве встречу с генеральным директором Deutsche Welle Питером Лимбургом. Мероприятие прошло в резиденции Госдумы в Серебряном бору.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела неоднократно приглашала представителей руководства Deutsche Welle в Москву, но руководство компании не соглашалось приехать и даже приглашало депутатов самих приехать в Германию.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что это не официальное заседание комиссии по расследованию вмешательства, а скорее неформальная встреча для того, чтобы провести обстоятельный диалог по всем вопросам, которые возникли по работе Deutsche Welle в России. Перед встречей один из источников заявил "Интерфаксу", что перед Лимбургом будут ставить вопросы, связанные, в первую очередь, с освещением митингов летом 2019 года, а также с тем, собирается ли немецкая медиакомпания соблюдать российские законы при работе в РФ.

Николай Рыжак Питер Лимбург Госдума Deutsche Welle

Новости по теме

Новости

"Почта России" откроет пункты выдачи в магазинах "Обуви России"

"Почта России" откроет пункты выдачи в магазинах "Обуви России"

В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом

В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом

Шесть человек пострадали в результате пожара на нефтебазе под Новороссийском

Источник сообщил о неофициальной встрече главы Deutsche Welle с депутатами

В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения

Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения

В СКР установили личность стрелявшего в кемеровского адвоката

Депутатам предложат заменить штрафы за недолив топлива процентом от выручки

11 человек, включая 8 детей, отравились угарным газом в Ханты-Мансийске

Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');