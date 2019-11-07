Источник сообщил о неофициальной встрече главы Deutsche Welle с депутатами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург приехал в Москву на неофициальную встречу с депутатами думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, сообщили источники "Интерфакса".

По словам одного из них, встреча началась 7 ноября утром в резиденции Госдумы в Серебряном бору.

Это не официальное заседание комиссии, а, скорее, неформальная встреча, организованная для обстоятельного диалога по всем вопросам к работе DW в России, добавил другой источник. От официальных посещений комиссии руководство медиахолдинга ранее отказывалось, называя это неуместным в связи с подотчетностью регуляторам Германии.

Лимбурга будут спрашивать об освещении журналистами DW летних протестов в Москве, а также о том, собирается ли медиакомпания соблюдать российские законы, работая в России, сказал третий собеседник "Интерфакса".

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