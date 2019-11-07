Депутаты договорились встретиться с главой Deutsche Welle в Германии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - После неформальной встречи в Москве депутаты Госдумы и гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург договорились повторно встретиться в Германии, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, в Москве в четверг "в хорошей атмосфере" состоялся "обмен мнениями". В беседе участвовали депутаты всех фракций Госдумы, представители МИД России и посольства Германии.

Председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев в беседе с журналистами дал такую же оценку встречи.

Беседа прошла в резиденции Госдумы в Серебряном бору. Как говорили источники "Интерфакса", депутаты собирались задать Лимбургу вопросы об освещении журналистами DW летних протестов в Москве и спросить, собирается ли медиакомпания соблюдать российские законы при работе в России.

Член комиссии по вмешательству Николай Рыжак после беседы сказал, что "встреча прошла в конструктивной, доброжелательной обстановке" и что он испытывает в связи с этим "сдержанный оптимизм".

Депутаты с августа приглашали представителей DW на заседание комиссии и объясняли это желанием выслушать вторую сторону. В руководстве медиахолдинга в Берлине от официальных встреч отказывались, говоря, что это будет неуместно, поскольку DW подотчетна регуляторам Германии, а не России.

Ранее в МИД и Госдуме DW обвинили в фактических призывах к участию в несогласованных акциях в связи с твитом от 27 июля. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что журналисты медиахолдинга "участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них".



Думская комиссия также нашла у DW признаки НКО-иностранного агента, а также нашла в материалах компании оправдание экстремизма в связи освещением дела блогера Владислава Синицы.

После того, как Лавров заявил, что в МИД не хотят лишать иностранные СМИ аккредитации, член комиссии по вмешательству Адальби Шхагошев предложил сменить руководителя русской дирекции Deutsche Welle.