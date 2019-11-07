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Депутаты договорились встретиться с главой Deutsche Welle в Германии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - После неформальной встречи в Москве депутаты Госдумы и гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург договорились повторно встретиться в Германии, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, в Москве в четверг "в хорошей атмосфере" состоялся "обмен мнениями". В беседе участвовали депутаты всех фракций Госдумы, представители МИД России и посольства Германии.

Председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев в беседе с журналистами дал такую же оценку встречи.

Беседа прошла в резиденции Госдумы в Серебряном бору. Как говорили источники "Интерфакса", депутаты собирались задать Лимбургу вопросы об освещении журналистами DW летних протестов в Москве и спросить, собирается ли медиакомпания соблюдать российские законы при работе в России.

Член комиссии по вмешательству Николай Рыжак после беседы сказал, что "встреча прошла в конструктивной, доброжелательной обстановке" и что он испытывает в связи с этим "сдержанный оптимизм".

Депутаты с августа приглашали представителей DW на заседание комиссии и объясняли это желанием выслушать вторую сторону. В руководстве медиахолдинга в Берлине от официальных встреч отказывались, говоря, что это будет неуместно, поскольку DW подотчетна регуляторам Германии, а не России.

Ранее в МИД и Госдуме DW обвинили в фактических призывах к участию в несогласованных акциях в связи с твитом от 27 июля. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что журналисты медиахолдинга "участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них".

Думская комиссия также нашла у DW признаки НКО-иностранного агента, а также нашла в материалах компании оправдание экстремизма в связи освещением дела блогера Владислава Синицы.

После того, как Лавров заявил, что в МИД не хотят лишать иностранные СМИ аккредитации, член комиссии по вмешательству Адальби Шхагошев предложил сменить руководителя русской дирекции Deutsche Welle.

Deutsche Welle МИД Сергей Лавров Петр Толстой Госдума Адальби Шхагошев Василий Пискарев Петер Лимбург

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