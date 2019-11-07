Погибший при взрыве "Мерседеса" в Киеве оказался полицейским

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, погибший в ночь на четверг в результате подрыва машины бизнесмена на Брест-Литовском шоссе в Киеве, был сотрудником правоохранительных органов, сообщает в четверг управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Там пояснили, что 40-летний полицейский в соответствии с договором охранял предпринимателя. Сам 57-летний бизнесмен и его 34-летний водитель госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Полиция расследует дело об убийстве и рассматривает несколько версий преступления, но приоритетной считается предпринимательская деятельность бизнесмена, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктор Нечитайло.

Как сообщалось, в результате взрыва "Мерседеса" на западной окраине Киева погиб находившийся в нем человек, еще двое пострадали. К преступлению может быть причастен мотоциклист, который мог положить взрывчатку на крышу машины. Его разыскивают в рамках спецоперации.

По данным СМИ, во взорванном автомобиле находился директор фармацевтической компании Игорь Сало. Он и его водитель получили травмы. В результате взрыва было также повреждено транспортное средство, которое находилось неподалеку в момент взрыва.