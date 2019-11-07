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Автомобиль был взорван в одном из районов Киева, водитель погиб

Полиция разыскивает находившегося поблизости мотоциклиста

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Святошинском районе столицы в результате взрыва на Брест-Литовском шоссе погиб водитель, еще двое пассажиров получили телесные повреждения, начата специальная полицейская операция, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес". Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва был неподалеку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания ввели специальную полицейскую операцию. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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