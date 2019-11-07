Бывший замглавы Росгеологии Горринг предстанет перед судом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила, что уголовное дело в отношении Горринга завершено.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

"Указанная сумма частями переводилась на счета фирм однодневок на протяжении периода с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал осуществлять переводы за покровительство его коммерческой деятельности, Ганижев, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал передачу ему суммы в размере более 5 млн рублей", - сказала Врадий.

По ее словам, в результате, 15 февраля 2011 года Горринг получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан.

"На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что, находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники.

7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту, 9 марта арестован.

Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января этого года решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудницами компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса, затем "помиловал", отправив работать в филиал, а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes, главой "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера РФ Алексея Гордеева.