"Би-би-си" отвергла обвинения пресс-секретаря Кадырова в клевете

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" отвергает обвинения пресс-секретаря Рамзана Кадырова в клевете в связи с сюжетом о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.

"Точность является неотъемлемой составляющей журналистики "Би-би-си". Мы уверены в нашем переводе с чеченского", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации в пятницу.

Трудности перевода

Репортаж о совещании главы Чечни с правительством республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства был опубликован ЧТРК "Грозный" 5 ноября, выступления были даны без перевода.

Позднее "Би-би-си" опубликовала сообщение, в котором слова Кадырова в переводе на русский звучали следующим образом: "Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится".

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в связи с сюжетом обвинил "Би-би-си" в искажении слов главы Чеченской республики и назвал сюжет "пасквилем". По мнению Каримова, переводчик корпорации не знает языка. "Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским", - сказал пресс-секретарь главы республики.

Он подчеркнул, что Кадыров "делает все, чтобы в Чечне люди разных национальностей жили в мире, единстве, согласии и достатке". "И он не позволит никому встать поперек этого пути. Пусть не переживают, на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ. А того, кто пытается любыми путями внести раскол в общество, расшатать ситуацию, вернуть время правового беспредела, остановим любыми средствами и способами, дозволенными законом", - указал Каримов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Кремль не собирается проверять упомянутые высказывания Кадырова. "Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства (Чечни), не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию "Би-би-си", при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду", - подчеркнул представитель Кремля.