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Пассажиры самолета, у которого загорелся двигатель, вылетели в Магадан

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета Embraer 190 авиакомпании PegasFly, у которого при запуске загорелся один из двигателей, вылетели в Магадан другим бортом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

"Пассажиры уже вылетели в Магадан регулярным рейсом авиакомпании "Аврора", - сказал представитель пресс-службы.

Утром 8 ноября самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска в Магадан из-за возгорания одного из двигателей.

На борту находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Расследованием ЧП занимается специально созданная комиссия Росавиации. Проверку также начали транспортная прокуратура и следствие.

Хабаровск Магадан

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