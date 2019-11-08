Мосгорсуд смягчил приговор отцу экс-полковника Захарченко

Отец Дмитрия Захарченко Виктор в Мещанском районном суде Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил приговор Виктору Захарченко - отцу экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденному за растрату средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА)

Кроме того, смягчен приговор бывшему председателю правления кредитной организации, передал корреспондент "Интерфакса".

Захарченко-старшему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Корьевкину - 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Ранее суд признал Захарченко и Корьевкина виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб.

Следствие вменило Захарченко растрату порядка 4 млн рублей МИА, Корьевкину - 1,7 млн рублей.

Сын Виктора Захарченко - бывший врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ, лишенный звания полковника Дмитрий Захарченко 10 июня был приговорен Пресненским судом Москвы к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Экс-полицейский заявлял, что отца "взяли в заложники" для давления на него.