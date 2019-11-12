КС России счел законным изымать имущество у родственников и знакомых коррупционеров

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд счел законными нормы, которые позволяют передавать государству имущество, приобретенное на средства неясного происхождения не только чиновниками и членами их семей, но и любыми лицами. Об этом сообщает во вторник газета "Ведомости".

Решение Конституционный суд сформулировал в отказных определениях по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и бывших подруг, они опубликованы на сайте суда. В 2017 году у заявителей изъяли имущество на сумму более 9 млрд рублей, но они настаивали, что не являются чиновниками и не обязаны подтверждать законность происхождения средств.

Конституционный суд напомнил, что конфискация имущества в данном случае "относится к особым правовым мерам" и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Собственников не лишают возможности доказать законность приобретения имущества. При этом отмечается, что проверка законности и обоснованности изъятия имущества у заявителей не относится к числу полномочий Конституционного суда.

По данным "Ведомостей", адвокат родителей Захарченко Валерия Туникова оценила решение Конституционного суда как осуждение коррупции, при этом оценка доводам заявителей дана не была. Между тем адвокат Захарченко Александр Горбатенко констатировал, что теперь государство может получить имущество любого человека, который не докажет законность его происхождения, причем доказательством, по его словам, может служить только справка из налоговой по форме 2-НДФЛ. Он напомнил, что после решения по делу Захарченко число подобных дел резко выросло.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (часть 3 статьи 294 УК РФ). В середине октября 2019 года Мосгорсуд снизил срок заключения на полгода, до двенадцати с половиной лет.

Согласно приговору, установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Дело Захарченко получило резонанс после того, как в квартире его сводной сестры в 2016 году были найдены наличные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.